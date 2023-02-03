الجزائر 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023م واسسلم إرهابيين اثنين نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بجنوب الجزائر وبحوزتهما أسلحة وكمية من الذخيرة.وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان - وفق وكالة الأنباء الجزائرية - ، أن هذه العملية تأتي لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.// انتهى //19:10ت م0065