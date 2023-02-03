عام / الأمن التونسي يحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وإيقاف المئات من المهاجرين
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
تونس 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023م واس
أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي بمدن المهدية وصفاقس وقرقنة، 11 عملية هجرة غير شرعية بسواحل .
وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان اليوم ، أن وحدات حرس الحدود البحري أوقفت 430 مهاجرا غير شرعي، بينهم 356 من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن جميع المهاجرين المقبوض عليهم.
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19:15ت م
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