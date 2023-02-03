الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستنطلق بعد غد الأحد أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ27، والتي تستضيفها الرياض بحضور معالي وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بدول مجلس التعاون الخليجي .ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات تنسيق الجهود بما يمكن دول المجلس الشقيقة من اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي بالارتكاز على مواطن القوة التي تحضى بها دول مجلس التعاون الخليجي وبما يلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والعالمي .كما تناقش الاجتماعات تشريعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني، ومتابعة المشاريع المشـتركة، وتشـجيع التعاون ودعم القطاع الخاص.// انتهى //19:18ت م0067