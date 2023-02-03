أبوجا 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأعربت سفارة المملكة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية بنين، عن تعازي المملكة لجمهورية بنين جرّاء حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في وسط بنين، أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.وعبرت السفارة عن تضامن المملكة ومواساتها لحكومة وشعب بنين ولذوي الضحايا في هذا الحادث المؤلم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:21ت م0068