مقديشو 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسسلم عنصران إرهابيان نفسيهما، للجيش الوطني الصومالي في مدينة حررطيري التابعة لإقليم مدغ وسط البلاد.وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن مسؤولين وضباط عسكريين رحبوا بالمنشقين من حركة الشباب الإرهابية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة، مستمرة في محاولة لدحر فلول مليشيات الشباب المتمردة في المناطق الشرقية بمحافظة غلمدغ وسط البلاد.// انتهى //19:23ت م0069