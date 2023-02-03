القدس المحتلة 12 رجب 1444هـ الموافق 3 فبراير 2023م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق الرصاص على الشهيد بالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، بعد استهدافه بشكل مباشر ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 36 شهيداً.من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 40 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرات مناهضة للاستيطان، نظمت في مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.// انتهى //19:28ت م0070