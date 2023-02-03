جدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واساستمر المكسيكي أبراهام آنسر ، في صدارة ترتيب منافسات اليوم الثاني من "بطولة السعودية الدولية للجولف " في نسختها الخامسة، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسط تنافساً وأثارة كبيره بين نخبة من أفضل لاعبي العالم،وذلك على أرضية وملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.وتمكن المكسيكي من مواصلة الصدارة من خلال تسجيلة 11 ضربات تحت المعدل ،وحل الأمريكي كاميرون يونج ثانياً بتسجيلة 10 ضربات تحت المعدل ، فيما تشارك المركز الثالث كل من التايلندي سادوم كايوكانجانا والاسترالي مارك ليشمان، والجنوب افريقي لويس أوسثويزن بتسجيلهما 8 ضربات تحت المعدل، كما شهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة انسحاب اللاعب السعودي سعود الشريف بسبب وعكة صحية، والإنجليزي سام هورسفيلد بسبب الإصابة، في حين حقق كل من الاعب اللاعب المغربي مهدي فاكوري والمصري عيسى ابو العلا ، إنجازًا رائعًا بتأهلهما للمرحلة النهائية.وتستكمل منافسات البطولة في يومها الثالث غد ،حيث يتنافس اللاعبون على لقب البطولة ومجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار ،وذلك بمشاركة ما يقارب 71 لاعبًا متأهل للمرحلة النهائية من بين ألمع لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى.//انتهى//20:40ت م0074