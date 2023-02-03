اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض طفيف
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
الرباط 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.08%، مسجلاً 10.335,31 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.10% ليستقر عند 832,05 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.20% بمجموع 787,37 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.16% إلى 9.534,65 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 85 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.
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