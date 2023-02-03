الرباط 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.08%، مسجلاً 10.335,31 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.10% ليستقر عند 832,05 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.20% بمجموع 787,37 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.16% إلى 9.534,65 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 85 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:28ت م0077