الرباط 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسالتقى مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية إريك فالت.وتباحث الجانبان -خلال اللقاء- سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، متطرقين إلى مقترحات لتطوير الشراكة الثنائية بين المنظمتين، من خلال توسيع نطاق البرامج والأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ليشمل جميع الدول الأعضاء بالإيسيسكو.// انتهى //21:29ت م0078