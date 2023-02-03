الدمام 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستأهل فريقا الخويلدية والعدالة إلى بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بدايةً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م، عقب فوزهما في مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين، التي جرت اليوم، على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وتمكن الخويلدية من كسب عكاظ بنتيجة (34-22)، وتغلب العدالة على أحد بنتيجة (45-28)، ليتأهل الخويلدية والعدالة إلى نهائي البطولة، ويضمنان الوصول إلى الدوري الممتاز الموسم القادم، فيما سيلعب عكاظ مع أحد مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.ومن المقرر أن تقام يوم غدٍ السبت المباراة النهائية بين الخويلدية والعدالة عند الساعة 1:30 مساءً، ويسبقها مواجهة عكاظ وأحد في تمام الساعة 12:00 مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.// انتهى //21:55ت م0087