طرابلس 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسالتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بطرابلس اليوم، سفراء السودان والنيجر والقائم بالأعمال لدولة تشاد.وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الأزمة المستمرة في ليبيا، حيث عبر المشاركون -في اللقاء- عن ضرورة زيادة الدعم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة.// انتهى //21:57ت م0089