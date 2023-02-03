ينبع 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأقامت مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية أمس، حفلها السنوي الختامي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمؤسسة الديوانية، ومحافظ ينبع سعد السحيمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة ينبع أحمد الشغدلي وذلك بغرفة ينبع.وتضمنت فقرات الحفل العديد من الكلمات والفعاليات المصاحبة وعرض مرئي عن منجزات ومشاريع وبرامج المؤسسة لعام 2022، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم.من جهته ثمن رئيس المؤسسة المهندس عبدالحميد الرفاعي دعم ورعاية سمو الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز لأعمال مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي.// انتهى //22:38ت م0093