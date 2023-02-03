أبيدجان 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي، بمقر السفارة اليوم، معالي الوزير المكلف بالتكامل الأفريقي والإيفواريين في الخارج في كوت ديفوار ألسيد دجيجي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها بما فيه مصلحة البلدين.// انتهى //22:40ت م0094