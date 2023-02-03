حائل 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023 في منتزه المغواة الترفيهي غداً، حفل تتويج أبطال الرالي في نسخته الـ 19, حيث سيتوج سموه فيه بطل الرالي، ويكرم الفائزين بالمراكز الأخرى في مختلف الفئات.يذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي 2023 يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.// انتهى //22:48ت م0095