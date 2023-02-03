الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستوَّج الدراج البرتغالي روبن جيريرو من فريق موفي ستار، بلقب بطولة طواف السعودية 2023، والتي نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2023م، حيث أكمل جيريرو المراحل الخمس للسباق، متصدراً تصنيف الوقت الفردي العام، ومتغلباً على 112 منافساً، مثلو 16 فريقاً من مختلف قارات العالم السبع.وحسم الدراج البرتغالي لقب البطولة، رغم ترتيبه الفردي في المرحلة الخامسة للسباق، والتي انطلقت من البلدة القديمة للعلا، وصولاً إلى مرايا بمسافة 143 كلم، إلا أنه أسرع متسابق قطع المسافة الإجمالية للمراحل بمسافة 830 كيلومتراً خلال 20 ساعة و20 دقيقة و4 ثوانٍ.وجاء الإيطالي دافيدي فورمولو لاعب نادي UAE الإمارات في المركز الثاني للترتيب الفردي العام للبطولة، إذ كان الفارق بينه وبين منافسه البرتغالي 8 ثوان، وتلاه بثانية دراج فريق البحرين فيكتوريوس الكولومبي سانتياغو غويتراغو الذي حقق المركز الثالث.كما أنهى الهولندي ديلان جرونويجن دراج فريق جايكو العلا مشاركته في البطولة، حاصلاً على القميص الأحمر لتصدره تصنيف النقاط العام، وظفر الدنماركي ماركوس ساندر هانسنن لاعب فريق يونو إكس بالقميص الأزرق، الذي يمثل سائقي الدراجات الأكثر نشاطاً، بينما ارتدى الكولومبي سانتياغو غويتراغو لاعب البحرين فيكتوريوس، القميص الأبيض كونه أفضل سائق دراجات للشباب وأول متسابق شاب في التصنيف الفردي.وفاز فريق UAE الإمارات بالمركز الأول في الترتيب العام للفرق، إذ قطع لاعبوه إجمالي مسافة السباق خلال 47 ساعة و51 دقيقة و32 ثانية.وعن الفائزين في المرحلة الخامسة والختامية للسباق التي تبلغ مسافتها 143 كيلومتراً، وانطقلت من البلدة القديمة وصولاً إلى مرايا، فاز الإيطالي سيموني كونسوني لاعب فريق كوفديس بالمركز الأول، وذلك بعد عبوره خط النهاية خلال 3 ساعات و10 دقائق و13 ثانية، تلاه في المركز الثاني الإيطالي لاعب فريق بنغول ماتيو مالوشيلي، كما جاء في المركز الثالث الألماني لاعب UAE الامارات باسكال اكريمان.ويأتي سباق طواف السعودية كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يهتم بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال إعداد البيئات اللازمة والداعمة التي تتيح خيارات متنوعة وجديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزوار في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنشطة الأخرى.// انتهى //22:51ت م0099