طريف 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسنفّذت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ورشة "حروفيات" ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى طريف التشكيلي الأول الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة معادن بقاعة الأهالي في محافظة طريف قدمها الفنان التشكيلي عبدالله صالح الضميري بمشاركة أكثر من 30 فناناً وفنانة.تضمنت الورشة طرق تجهيز اللوحة باستخدام معاجين خاصه بديله غير مكلفة في التأسيس تعطي تأثيرات مختلفه على اللوحة حسب الفكره وخطوات تنفيذ اللوحة الفنية حتى اكتمال العمل.وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مفرح السويلمي أن الورش التدريبية تأتي ضمن التحضيرات للمعرض التشكيلي للملتقى الذي ستعلن الجمعية عن إقامته في وقت لاحق.// انتهى //23:03ت م0100