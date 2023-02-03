حائل 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسيشارك 22 من جنسيات من مختلفة دول العالم في النسخة الـ 19 من رالي حائل تويوتا الدولي 2023، والذي يشكل الجولة الأولى لموسم ٢٠٢٣ من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري " للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.وتضم الجنسيات المشاركة المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والأردن، ولبنان، والأرجنتين، والأورغواي، والبرازيل، والبرتغال، والسويد، وإسبانيا، إضافة إلى إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، وأكرانيا، وبريطانيا، وبولندا، وكذلك هولندا، ونيوزيلندا، وكندا.ويشهد الرالي مشاركة (١٦٠) متسابقاً ومساعد في السيارات والدراجات النارية، حيث سيشارك (٦٥) سيارة، منها (٣٠) سيارة في الفئة المحلية وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، ويشارك (٢٨) متسابقا في فئة الدراجات النارية من بينها (5) في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، و (4) دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية.// انتهى //23:13ت م0102