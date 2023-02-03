الدمام 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسحافظ فريق الروضة على صدارة سلم ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م برصيد 32 نقطة، بعد تحقيقه الانتصار الخامس عشر له على فريق الخويلدية بنتيجة (28-30)، ضمن الجولة العشرون التي جرت مبارياتها اليوم.وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن فوز هجر على السلام (26-33) لينفرد هجر بمركز الوصافة، وانتصر الفتح على النجوم (37-27)، وحقق الجزيرة الانتصار على الفيحاء بنتيجة (21-28)،، وتقاسم الجيل والثقبة نقطتي اللقاء بعد تعادلهما بنتيجة (28-28)، وفي آخر مواجهات الجولة تغلب العدالة على نظيره الهداية (33-30).وبهذه النتائج يتصدر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، ثم يأتي فريق هجر بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبعده العدالة ثالثاً برصيد 29 نقطة، ثم الخويلدية في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفتح الذي يحل في المركز الخامس بنفس النقاط، ثم الهداية سادساً برصيد 27 نقطة، والسلام سابعاً برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الفيحاء تاسعاً برصيد 12 نقطة، ثم الجيل عاشراً برصيد 11 نقطة، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 8 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //23:35ت م0106