بريدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستشارك الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، في معرض توعوي في مهرجان الكليجا 14 ، المقام حالياً بمدينة التمور ببريدة.ويشهد المعرض إقبالاً متزايدًا من الزوار، لما يقدمه من خدمة مجانية لفحص الكبد، التي تهدف إلى الكشف عن الأمراض والفيروسات الكبدية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لهم، إضافة إلى توزيع المطويات والنشرات التوعوية المتعلقة بأمراض الكبد، وسبل الوقاية منها.وأوضح مدير الجمعية عبدالعزيز الحميد أن مشاركة الجمعية في مهرجان الكليجا لإيصال رسالة الجمعية، وهي توعية المجتمع وتثقيفه وإيصال رسالتها إلى شرائح المجتمع, منوهاً بالمعرض الذي يديره طاقم مؤهل من الممارسين الصحيين والمتطوعين، وما يقومون به من أعمال لتعريف الزوار بكيفية إجراءات الفحص، والبرامج التي تقدمها الجمعية، وتزويدهم بالنشرات التوعوية التي تصدرها الجمعية.// انتهى //23:52ت م0112