الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود مساء الجمعة ، حفل تخريج (109) أطباء من برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية والطبية المساعدة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالرياض.ونقل اللواء الداود، تهنئة سمو وزير الداخلية، للخريجين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة مما تعلموه في حياتهم العملية، تلا ذلك إعلان النتائج، وتكريم المشرفين العلميين على البرامج، وتسليم الخريجين شهاداتهم.يذكر أن البرامج المعتمدة للدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض (46) برنامجًا تدريبيًا، منها (13) برنامج زمالة و(29) برنامج بورد، إضافة إلى (4) برامج دبلوم، يستفيد منها (736)متدربًا، من التابعين للإدارة العامة للخدمات الطبية، ومتدربي برامج التدريب المشترك، ومستفيدين من الجهات الحكومية الأخرى.// انتهى //00:48ت م0003