أبوظبي 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً أمس من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.وأكد رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الهندي مواصلة العمل لدفع الشراكة والتعاون بين الإمارات والهند إلى الأمام في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.// انتهى //02:00ت م0005