المدينة المنورة 13 رجب 1444هـ الموافق 4 فبراير 2023م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .// انتهى //07:18ت م0012