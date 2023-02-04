عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
المدينة المنورة 13 رجب 1444هـ الموافق 4 فبراير 2023م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .
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