القدس المحتلة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر قضاء مدينة أريحا في الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، في الأجزاء العلوية من الجسم خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، لافتًا النظر إلى أن قوات الاحتلال تحاصر عددًا من المباني في المخيم، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى.وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي دفعت بتعزيزات عسكرية لمداخل مخيم عقبة جبر.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي فرض الحصار على مدينة أريحا، وتمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج منها.// انتهى //08:57ت م0015