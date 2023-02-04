القاهرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي أجرتها وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المجري كورنيل كيسجيرالي، وتناولت سبل تعزيز التعاون في مجال توطين صناعة النقل والسكك الحديدية.وعرجت على إعلان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACME" أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.وسلطت صحف السبت الضوء على دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل فوات الأوان.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن - خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - دعم بلاده لاقتصاد العراق، والتزامها باتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين الطرفين.// انتهى //09:05ت م0016