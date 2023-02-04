بكين 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستراجع صافي أرباح شركات العقود الآجلة في الصين خلال عام 2022.وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، أن الأرباح الصافية لـ150 شركة للعقود الآجلة بالصين بلغت 99ر10 مليار يوان، في تراجع بنسبة 82ر19 في المئة على أساس سنوي.وانخفضت العائدات التشغيلية لهذه الشركات بنسبة 81ر18 في المئة في 2022، لتصل إلى 16ر40 مليار يوان.// انتهى //09:52ت م0017