الرباط 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسنشرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، مضامين البيان المشترك الصادر في ختام أعمال الدورة 12 للاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى، مبرزة ارتياح الجانبين للمرحلة الجديدة التي دخلتها علاقات البلدين.وتطرقت إلى مصادقة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه بأديس أبابا على "إعلان طنجة" بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.وتابعت صحف الرباط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأخبرت عن تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ أكثر من 40 مهاجرا غير شرعي في السواحل الجنوبية لإيطاليا وانتشال جثث ثمانية مهاجرين.وركزت صحف المغرب على المباراة التي تجمع اليوم بطل آسيا انادي لهلال السعودي، وبطل أفريقيا الوداد البيضاوي بالعاصمة الرباط، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.// انتهى //09:57ت م0018