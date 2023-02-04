القدس المحتلة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في إطار سياسة التصعيد الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وإصابة العشرات من الفلسطينيين، خلال قمع مسيرات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية في الضفة الغربية.وتطرقت للجهود الأمريكية والمصرية لوقف عمليات التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، ومطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الدولي الفاعل، لوقف سياسات القتل والهدم والاعتقالات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.وتناولت صحف السبت تنديد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بقرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي أدخلت الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية، مع ارتفاع نسبة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال منذ عام 2019 لأكثر من 600 مليون دولار، ومطالبته المجتمع الدولي بالتدخل وإعادة جميع الخصومات المالية غير القانونية للخزينة الفلسطينية.وفي الشأن الاقتصادي العربي اهتمت بإعلان هيئة قناة السويس المصرية أن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها خلال يناير الماضي بقيمة 802 مليون دولار.وسلطت صحف فلسطين الأضواء على الازدياد المفاجئ في التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، منذ خمسة عقود، وتخفيف البنك المركزي مؤخراً حدة حملته المكثفة، للسيطرة على الأسعار، في ظل مؤشرات إلى تهدئة الوضع الاقتصادي.// انتهى //10:03ت م0019