جدة 13 رجب 1444هـ الموافق 4 فبراير 2023م واسواصلت بطولة دوري الفروسية 12 بمحافظة جدة أمس، فعاليتها لليوم الثاني بإقامة ثلاثة أشواط .وحقق الفارس عبدالعزيز قحل على الخيل ديس رفليت المركز الأول في شوط تحت 16 سنة، وحصد الفارس كريستوف هيجيدوس على الخيل أمل ارياس المركز الأول في الشوط المفتوح 1، فيما حقق الفارس سالم بالحارث المركز الأول على الخيل لوفينا في الشوط المتوسط .وتقام في ختام البطولة اليوم أشواط الأول مبتدئين 2 و الثاني الصغير والثالث الكبير .// انتهى //10:39ت م0020