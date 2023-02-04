إسلام آباد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف باتخاذ إجراءات صارمة ضد العناصر الإرهابية وعدم السماح لها بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.واهتمت بسير المحادثات بين الحكومة الباكستانية وفريق صندوق النقد الدولي حول استئناف تمويل معلق ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الباكستاني.وأخبرت صحف السبت عن عزم باكستان على تعزيز مصادر توليد الطاقة المتجددة لسد الحاجة المتزايدة للطاقة.وتناولت في الشأن الأمني نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت في مدينة "تشارسدا" شمال غربي البلاد.وعرجت على إرجاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلته المرتقبة إلى الصين .// انتهى //10:53ت م0021