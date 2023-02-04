الخرطوم 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، أن جيش بلاده لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه.ولفتت الانتباه إلى اختتام مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام بالخرطوم أمس، حيث أكدت التوصيات ضرورة التمسك باتفاق السلام، والمحافظة على المكاسب التي تحققت للنازحين واللاجئين، وتضمين اتفاق السلام في الدستور من أجل أن تكون بنود الاتفاق نصوصاً دستورية محكمة.ونقلت صحف السبت عن وزير المالية السوداني، وزعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، في ورشة الحوار السوداني بالقاهرة أمس أن القوى السياسية السودانية تسعى إلى توحيد مواقف المكونات الاجتماعية والسياسية نحو الخروج من الأزمة، والوصول إلى إعلان سياسي يعالج كل القضايا محل الخلاف.وسلطت الضوء على لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بطرابلس أمس، سفراء السودان والنيجر والقائم بالأعمال لدولة تشاد، وبحث معهم تداعيات الأزمة المستمرة في ليبيا، حيث عبر المشاركون ضرورة زيادة الدعم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واللجنة العسكرية المشتركة.وتطرقت صحف السودان لمطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الدولي الفاعل، لوقف سياسات القتل والهدم والاعتقالات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.// انتهى //11:32ت م0023