القدس المحتلة13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأصيب تسعة فلسطينيين على الأقل اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن تسعة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، خلال العدوان المستمر على مخيم عقبة جبر بأريحا، بعض تلك الإصابات وصفت بالخطرة.وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال عرقلت وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، وأن هناك نداءات من الأهالي بوجود جرحى في المنازل المستهدفة من قبل قوات الاحتلال، التي تواصل إطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين في المنطقة.// انتهى //11:32ت م0024