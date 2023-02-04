بغداد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية بنتائج زيارة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية للعراق ولقائه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، ودولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وتناولت الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حول تطوير العلاقات بين البلدين ودعم الحكومة العراقية.وأوردت صحف بغداد اختتام المباحثات بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية الذي أسفر عن تأجيل الخزانة الأمريكية لقيدها على مزاد العملة في بغداد لتسعة أشهر.عربيا أشارت إلى مؤتمر باريس بشأن معالجة الوضع في لبنان بمشاركة عربية.// انتهى //11:38ت م0025