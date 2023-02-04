الجزائر 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمشاركة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يومي الخميس والجمعة في أعمال قمة داكار الثانية حول المنشآت في أفريقيا، بالعاصمة السنغالية، مبرزة استقبال بن عبد الرحمن من طرف الرئيس السنغالي ماكي سال، والتوافق على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.مغاربياً، تطرقت إلى إعلان السلطات التونسية عن عقد أول جلسة للبرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، في منتصف شهر مارس المقبل، مشيرة إلى فوز 154 مترشحاً بمقاعد المجلس النيابي الجديد فيما فشل سبعة آخرين يمثلون المغتربين في استيفاء شروط الترشح المحددة في قانون الانتخابات.وتحدثت عن مساعي دولية وإقليمية من أجل وقف المواجهات والعنف داخل الأراضي الفلسطينية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، وإقرار التهدئة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، عبر وضع خطة أمنية تمنع تكرار حدوث مواجهات خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.// انتهى //12:05ت م0026