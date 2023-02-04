تونس 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها تشديد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال محادثاته مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من المسؤولين الآخرين، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولة تحمّل مسؤولياتها وضرورة تكوين مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.وتطرقت إلى اللقاء الذي جمع وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ماركوس كورنارو، حيث بحثا التعاون القائم بين تونس والاتّحاد الأوروبي ومدى التقدّم في تنفيذ برامج التعاون المالي والفني المشتركة ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تونس.ونقلت صحف السبت دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك رداً على طرح أصول ليبية في دولة أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني منتصف الشهر الحالي، إلى جانب دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشركات النفطية العالمية لمعاودة نشاطها في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها بلاده.وأوردت إعلان مصادر فلسطينية عن إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي ، في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في أريحا في الضفة الغربية.وتناولت صحف تونس دعوة مجلس الاتحاد الروسي، البرلمانيين الأوروبيين إلى إدانة أعمال حرق القرآن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واتخاذ إجراءات لحماية حقوق المسلمين وممثلي الديانات الأخرى.// انتهى //12:10ت م0028