اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 38 مليار جنيه في أسبوع
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
القاهرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس
خسرت البورصة المصرية 38 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.044 تريليون جنيه، مقابل 1.082 تريليون جنيه، أي بنسبة هبوط 3.5%.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.19%، مسجلاً 16255.73 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 6.33%، ليصل إلى 2840.16 نقطة، كما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) هبوطًا بنحو 6.05%، ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 15.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.637 مليون ورقة مُنَفّذة على 380 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي.
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