القاهرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسخسرت البورصة المصرية 38 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.044 تريليون جنيه، مقابل 1.082 تريليون جنيه، أي بنسبة هبوط 3.5%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.19%، مسجلاً 16255.73 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 6.33%، ليصل إلى 2840.16 نقطة، كما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) هبوطًا بنحو 6.05%، ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 15.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.637 مليون ورقة مُنَفّذة على 380 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي.// انتهى //13:06ت م0032