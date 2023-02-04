اديس ابابا 13 رجب 1444 هـ 04 فبراير 2023م واسالتقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مسؤولين من قوات إقليم تيغراي، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام بعد حرب استمرت عامين .وأفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مسألة التقدم في عملية السلام .وأضافت، أنه نتيجة لهذا التقدم، أصدر رئيس الوزراء قرارات تتعلق بزيادة عدد الرحلات الجوية، والخدمات المصرفية وغيرها من القضايا التي من شأنها تعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين .مما يذكر أن الحكومة الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقعتا اتفاقية في نوفمبر من العام الماضي تتضمن وقف الأعمال العدائية بشكل دائم وإنهاء القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين.// انتهى //14:55ت م0038