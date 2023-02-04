سياحة وترفية / مهرجان الحنيني ينظم عدداً من الدورات التعريفية
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
عنيزة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس
أقام مهرجان الحنيني السابع الذي تنظمة الغرفة التجارية بعنيزة عدداً من الدورات وورش العمل والجلسات الحوارية على مدى عشرة أيام متواصلة كفعاليات مصاحبة للمهرجان .
وتناولت ورش العمل أساسيات سلامة الغذاء وجودة المنتجات المعروضة في المهرجان، وماهية احتساب القيمة الغذائية والطاقة المستفاد منها في الجسم، بالاضافة الى ورشة بعنوان " تنمية الأسر المنتجة" .
كما قدمت دورة تدريبية حول التخطيط المالي والميزانية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وجلسات حوارية عن الفرص المتاحة في الأنشطة التجارية و القطاع التجاري في عنيزة وجلسة للجنة المقاولين و قطاع المقاولات، وجلسة للجنة الزراعية والقطاع الزراعي في عنيزة .
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15:17ت م
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