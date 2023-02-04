سكاكا 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العزاء والمواساة لرئيس مركز الرديفة والرافعية محمد بن غازي العتيبي في وفاة والدته - رحمها الله -.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالعتيبي ، سائلا الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .من جانبه أعرب العتيبي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء .// انتهى //15:43ت م0043