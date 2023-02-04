اجتماعي / سمو أمير منطقة الجوف يعزي رئيس مركز الرديفة والرافعية في وفاة والدته
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
سكاكا 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العزاء والمواساة لرئيس مركز الرديفة والرافعية محمد بن غازي العتيبي في وفاة والدته - رحمها الله -.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالعتيبي ، سائلا الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
من جانبه أعرب العتيبي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء .
// انتهى //
15:43ت م
0043