حائل 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسشهد سوق مستلزمات وأدوات الرحلات والنزهات البرية في أسواق مدينة حائل، طلباً كبيراً ومتزايداً، وسجل انتعاشاً ملحوظاً وارتفاعاً في المبيعات، في ظل تزامن إقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2023 حالياً مع الأجواء الشتوية في "عروس الشمال" .وسجلت نسبة الطلب على محال بيع أدوات وتجهيزات الرحلات البرية، ارتفاعاً بشكل ملحوظ وخاصة على الخيام والشرع وفرش النوم والحطب والفحم وأدوات الطبخ والشواء .وأكد فهد الموسى وهو أحد المتسوقين أن حركة البيع والشراء نشطة وتشهد انتعاشاً لافتاً مع إقامة الرالي، واعتدال الطقس وبرودته، وبدأ البعض الإعداد والتحضير مبكراً استعداداً لموسم الرحلات والمخيمات، التي تقام في المناطق البرية بحثاُ عن مواقع الربيع التي تزخر بـ "الكمأ"، فيما يجهز آخرون لقضاء أوقاتهم في مخيمات وسط رمال نفود قنا بالقرب من مسارات مرور المتسابقين .وقال سعود الرشيدي، وهو مالك أحد محال بيع لوازم وأدوات الرحلات في حائل: إن الإقبال مرتفع في الفترة الحالية، على محال الرحلات والتخييم، ومستلزمات إقامة المخيمات البرية، كالخيم والشرع والجلسات الأرضية الخارجية، ولوازم التخييم والرحلات المؤقتة .// انتهى //15:47ت م0044