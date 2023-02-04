القاهرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسعقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي جلسة مباحثات اليوم مع رئيس وزراء جمهورية رومانيا نيكولاي تشوكا، الذي يزور القاهرة حاليًا.وتناولت المباحثات سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وخاصة التجارة البينية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة، والتحول الرقمي.// انتهى //15:53ت م0047