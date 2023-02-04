ابوجا 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023م واسقُتل ما لا يقل عن 41 شخصا في اشتباكات مسلحة بين جماعة مسلحة مع جماعة أهلية يقومون بأعمال حراسةفي محافظة كاتسينا بشمال نيجيريا .وأوضح متحدث باسم شرطة محافظة كاتسينا ، جامبو عيسى، أن عصابة مسلّحة هاجمت قرية في منطقة باكوري في المحافظة وسرقة ممتلكات أهل القرية ، مما أدى إلى أشتباكها مع جماعة أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسةأهالي القرية مع المسلحين ، ونتج عنه مقتل وإصابة العشرات.الجدير بالذكر أن هذا الاشتباك الذي وقع يعد أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 25 فبراير القادم.// انتهى //16:11ت م0049