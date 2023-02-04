الجبيل 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي ١٤٤٤هـ، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل خالد بن عبدالعزيز ، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1400 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات كأس فئة ج، فاز بالمركز الأول الجواد "المهندس" لإسطبل ناصر المنصوري، وفي الشوط الثاني الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 4 سنوات كأس فئة ج، حقق المركز الأول الجواد "منعاء" لإسطبل دواس الدوسري، وفي الشوط الثالث الجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات كأس فئة ب، فاز بالمركز الأول الجواد "اسلام" لإسطبل عبدالله الدوسري، أما الشوط الرابع للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات كأس فئة أ، فاز بالمركز الأول الجواد "مختارك" لإسطبل عبدالعزيز العتيقي.وفي الشوط الخامس المخصص للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات كأس فئة أ، حقق المركز الأول الجواد "اصبح القرين" لإسطبل عبدالله الدوسري.// انتهى //16:28ت م0051