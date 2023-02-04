جيزان 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسأقيمت أمس ضمن منافسات دوري الأربعة من بطولة تصفيات أبطال المناطق لكرة اليد للناشئين، المقامة بالصالة المغلقة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، مباراتان جمعت الأولى نادي عكاظ مع نادي الخويلدية وانتهت بفوز نادي الخويلدية بنتيجة (34-22).وفي المباراة الثانية، ألتقى فريقا أحد والعدالة، وانتهت بفوز العدالة بنتيجة (45-28).وبذلك يتأهل فريقا الخويلدية والعدالة للمباراة النهائية، بينما يتنافس أحد وعكاظ على المركز الثالث.// انتهى //16:29ت م0052