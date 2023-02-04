الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم اياد عويس الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 متر في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا ، بمشاركة 25 منتخبًا خلال الفترة من 2-6 فبراير الجاري .وجاء لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم معاذ عويس في المركز الثاني بالميدالية الفضية .// انتهى //16:33ت م0053