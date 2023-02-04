رياضي / لاعب المنتخب السعودي للغطس اياد عويس يحقق الميدالية الذهبية في بطولة أيندهوفن الدولية
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم اياد عويس الميدالية الذهبية في منافسات السلم المتحرك 3 متر في بطولة أيندهوفن الدولية المقامة في هولندا ، بمشاركة 25 منتخبًا خلال الفترة من 2-6 فبراير الجاري .
وجاء لاعب المنتخب السعودي للغطس لفئة البراعم معاذ عويس في المركز الثاني بالميدالية الفضية .
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16:33ت م
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