كابل 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .وجرى أمس الأول توزيع 500 سلة غذائية في قلعة فتح الله، ومقر جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بمعدل 3.000 فرد .ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //16:34ت م0054