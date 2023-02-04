اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في ولاية كابل بأفغانستان
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
كابل 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .
وجرى أمس الأول توزيع 500 سلة غذائية في قلعة فتح الله، ومقر جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بمعدل 3.000 فرد .
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
// انتهى //
16:34ت م
0054