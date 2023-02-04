حجة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 10.365 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وراجع عيادة الطوارئ 1.486 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 709 مستفيدين، وعيادة الوبائيات 2.539 مستفيدًا، فيما راجع قسم العزل 65 شخصًا، وقسم المختبر 966 فردا، وصُرفت الأدوية لـ 4.600 شخص، وفي الخدمات المساندة استفاد 1.526 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 14 نشاطًا للتخلص من النفايات .// انتهى //16:37ت م0056