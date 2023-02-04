الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واسحقق نادي جبة بطولة أندية حائل والقصيم والحدود الشمالية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية والتي استمرت على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل خلال الفترة من 3-4 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وحلّ نادي جبه في المركز الأول في الترتيب العام بـ 22245، واكاديمية الجفن ثانياً بـ 5161 نقطة، وثالثاً نادي طبرجل بـ 4694 نقطة.وشارك في البطولة 118 سباحًا من 12 نادي، فيما قاد البطولة تحكيميًا 18 حكمًا.// انتهى //16:38ت م0057