إسلام آباد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير2023 م واساتفقت باكستان وإيطاليا على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري، وفتح مكتب لوكالة التجارة الإيطالية في باكستان.جاء هذا الاتفاق خلال مباحثات عقدها السفير الإيطالي لدى باكستان أندرياس فيريز مع وكيل وزارة الاقتصاد الباكستانية الدكتور نياز كاظم، بحضور المدير العام للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي روما ميستريبريل لوكا، وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.وأفادت وزارة الاقتصاد الباكستانية في بيان اليوم أن إيطاليا ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع باكستان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في القطاع الاقتصادي.// انتهى //16:38ت م0058