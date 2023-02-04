سياسي / رئيس بوركينافاسو يلتقي بعثة من الاتحاد الأفريقي
السبت 1444/7/13 هـ الموافق 2023/02/04 م واس
واغادوغو 13 رجب 1444هـ الموافق 04 فبراير 2023م واس
التقى الرئيس الانتقالي في بوركينافاسو، النقيب إبراهيم تراوري، بعثة من الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد .
وأفاد موسى فقي ، في تصريحات صحفية بعد اللقاء، أن التشاور والتوافق على مستوى القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، يسهم في العودة إلى النظام الدستوري، معربا عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع بوركينافاسو ضد الجماعات المسلحة .
ودعا الاتحاد الأفريقي وبقية المجتمع الدولي إلى حشد المزيد من الموارد لموجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاضطراب الأمني في بوركينافاسو .
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