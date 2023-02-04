واغادوغو 13 رجب 1444هـ الموافق 04 فبراير 2023م واسالتقى الرئيس الانتقالي في بوركينافاسو، النقيب إبراهيم تراوري، بعثة من الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد .وأفاد موسى فقي ، في تصريحات صحفية بعد اللقاء، أن التشاور والتوافق على مستوى القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، يسهم في العودة إلى النظام الدستوري، معربا عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع بوركينافاسو ضد الجماعات المسلحة .ودعا الاتحاد الأفريقي وبقية المجتمع الدولي إلى حشد المزيد من الموارد لموجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاضطراب الأمني في بوركينافاسو .// انتهى //16:56ت م0059