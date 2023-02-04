الرياض 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستوَّج مساعد مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد آل مسعود، فريق الخويلدية بدرع بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2022-2023م، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة (25-21) على فريق العدالة الذي حل ثانياً، مع تأهلهما معاً لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين بدايةً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م.وتمكن فريق أحد من التغلب على فريق عكاظ بنتيجة (32-34) في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحل أحد ثالثاً، وعكاظ في المركز الرابع.وفي ختام منافسات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان على مدى ستة أيام وبمشاركة 8 فرق، تُوج فريق الخويلدية بدرع البطولة والميداليات الذهبية من قبل مساعد مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بجازان المهندس سعد آل مسعود، وتُوج فريق العدالة بالميداليات الفضية من قبل نائب رئيس نادي التهامي الدكتور إبراهيم بكري، فيما نال فريق أحد الميداليات البرونزية وتم تتويجهم من قبل مشرف الانشطة والفعاليات بنادي التهامي عقيل صعابي، ومشرف كرة اليد بنادي التهامي غازي درويش.وجاءت ترتيب مراكز باقي الأندية المشاركة في البطولة، حيث حصل فريق عكاظ على المركز الرابع ، والفتح خامساً، والخالدي سادساً، وعرعر سابعاً، والتهامي ثامناً.// انتهى //17:09ت م0060